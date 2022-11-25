Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами. Фото: LOBODA / Facebook

Такое решение было принято накануне четырех концертов артистки, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в стране-агрессоре.

В публикации отмечается, что решение о внесении Loboda в список персон нон грата было принято "после консультаций с украинскими партнерами".

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис в комментарии BNS заявил, что Loboda, являясь гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей нельзя запретить въезд в Литву автоматически.

Кайрис подчеркнул, что некоторые организаторы концертов уже сами отказались от их проведения. Министр призвал последовать их примеру и другие фирмы, которые занимаются организацией выступлений певицы в Литве.

По словам Кайриса, Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России".

Певица пока что не комментировала заявление официальных лиц Латвии.