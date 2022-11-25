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25 ноября, 2022
 
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Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская певица Loboda будет внесена в список лиц, нежелательных в Литве. Об этом сообщает прибалтийское агентство BNS со ссылкой на слова представителя министра иностранных дел Паулины Левицките.

Такое решение было принято накануне четырех концертов артистки, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в стране-агрессоре.

В публикации отмечается, что решение о внесении  Loboda в список персон нон грата было принято "после консультаций с украинскими партнерами".

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис в комментарии BNS заявил, что  Loboda, являясь гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей нельзя запретить въезд в Литву автоматически.

Кайрис подчеркнул, что некоторые организаторы концертов уже сами отказались от их проведения. Министр призвал последовать их примеру и другие фирмы, которые занимаются организацией выступлений певицы в Литве.

По словам Кайриса, Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России".

Певица пока что не комментировала заявление официальных лиц Латвии.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

Теги: Латвия, Литва, война России против Украины, Loboda, певица
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