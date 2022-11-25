Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина

Такое решение было принято накануне четырех концертов артистки, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в стране-агрессоре.
В публикации отмечается, что решение о внесении Loboda в список персон нон грата было принято "после консультаций с украинскими партнерами".
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис в комментарии BNS заявил, что Loboda, являясь гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей нельзя запретить въезд в Литву автоматически.
Кайрис подчеркнул, что некоторые организаторы концертов уже сами отказались от их проведения. Министр призвал последовать их примеру и другие фирмы, которые занимаются организацией выступлений певицы в Литве.
По словам Кайриса, Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России".
Певица пока что не комментировала заявление официальных лиц Латвии.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.