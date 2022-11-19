Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения

Приходько не впервые критикует Loboda за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

В интервью Loboda в том числе заявила, что "быть украинской певицей – это стать на сторону света".

Приходько разместила скрин этого заявления на своей странице в Facebook.

"Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности серьезные психологические отклонения", – написала Приходько.

Она не впервые критикует Loboda за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре.