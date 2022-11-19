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19 ноября, 2022
 
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Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения

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Приходько не впервые критикует Loboda за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре
Приходько не впервые критикует Loboda за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на интервью своей коллеги, украинской певицы Loboda, которое 18 ноября было опубликовано на сайте "Люкс ФМ".

В интервью Loboda в том числе заявила, что "быть украинской певицей  это стать на сторону света". 

Приходько разместила скрин этого заявления на своей странице в Facebook.

"Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности серьезные психологические отклонения",  написала Приходько.

Она не впервые критикует Loboda за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05VdKhjvz1KtcBQEcY3coEdEzYyuSTr7XyiiskK1N1JBeNZ7C76bUfaxibyu6Q4ual&id=100007430375089

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

Теги: война России против Украины, Анастасия Приходько, Loboda
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