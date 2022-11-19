Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения

В интервью Loboda в том числе заявила, что "быть украинской певицей – это стать на сторону света".
Приходько разместила скрин этого заявления на своей странице в Facebook.
"Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности серьезные психологические отклонения", – написала Приходько.
Она не впервые критикует Loboda за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.