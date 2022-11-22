Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском

"Каждый из вас нашел свой смысл в моей песне… Это магия настоящей музыки. Самое трудное в жизни – понять, какой мост надо перейти, а какой – сжечь. И когда кажется, что все чувства, возможно, совсем отсутствуют, – протянуть друг другу руку, сколько бы километров вас ни разделяли", – написала певица.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.