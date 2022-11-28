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28 ноября, 2022
 
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"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама

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Мишина родила сына в 2012 году
Мишина родила сына в 2012 году
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 28 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим сыном Платоном.

"Иногда я очень радуюсь, что у меня такой взрослый сын. Я с ним уже могу обсудить любые темы, не стесняясь ничего. Попросить совета или задать вопросы, которые меня беспокоят. И я просто кайфую от того, как он уже по-другому себя проявляет и иногда выдает такое, что рядом я уже действительно чувствую защиту, –  написала артистка. –  Но, пересматривая видео, где он маленький, хочется вернуть все и еще больше насладиться его беззаботной жизнью, которую я родила".

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Актриса одна воспитывает своего сына, которого родила в 2012 году. После нападения РФ на Украину Мишина говорила, что возобновила отношения с его отцом.

В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: дети, Ксения Мишина
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