"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама

"Иногда я очень радуюсь, что у меня такой взрослый сын. Я с ним уже могу обсудить любые темы, не стесняясь ничего. Попросить совета или задать вопросы, которые меня беспокоят. И я просто кайфую от того, как он уже по-другому себя проявляет и иногда выдает такое, что рядом я уже действительно чувствую защиту, – написала артистка. – Но, пересматривая видео, где он маленький, хочется вернуть все и еще больше насладиться его беззаботной жизнью, которую я родила".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)