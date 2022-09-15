Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться

Мишина: Много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит Фото: misha.k.ua / Instagram

"Я не представляю, как отреагирует аудитория, потому что сейчас хейт по любому поводу, а тут еще и развлекательное шоу", подняла тему ведущая YouTube-каналу.

"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит. Это нормально", – возразила Мишина.

Она призналась, что будет смотреть шоу.

"Потому что мне интересно, – призналась актриса. – Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война закончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться".