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15 сентября, 2022
 
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Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться

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Мишина: Много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит
Мишина: Много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса, участница премьерного сезона шоу "Холостячка" на СТБ Ксения Мишина 14 сентября в интервью YouTube-каналу Gloster FM высказалась о планах телеканала показать во время войны уже отснятый новый сезон шоу "Холостяк".

"Я не представляю, как отреагирует аудитория, потому что сейчас хейт по любому поводу, а тут еще и развлекательное шоу", подняла тему ведущая YouTube-каналу.

"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит. Это нормально", –  возразила Мишина.

Она призналась, что будет смотреть шоу.

"Потому что мне интересно, – призналась актриса. – Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война закончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться".

Контекст:

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Главным героем нового сезона стал украинский бизнесмен Александр Топольский, который проживает в Майами (США). Премьера нового сезона была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за нападения РФ на Украину.

22 августа стало известно, что шоу выйдет в эфир этой осенью.

Теги: война России против Украины, Холостяк, Ксения Мишина, Холостячка
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