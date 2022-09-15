Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться

"Я не представляю, как отреагирует аудитория, потому что сейчас хейт по любому поводу, а тут еще и развлекательное шоу", подняла тему ведущая YouTube-каналу.
"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит. Это нормально", – возразила Мишина.
Она призналась, что будет смотреть шоу.
"Потому что мне интересно, – призналась актриса. – Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война закончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться".
Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Главным героем нового сезона стал украинский бизнесмен Александр Топольский, который проживает в Майами (США). Премьера нового сезона была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за нападения РФ на Украину.
22 августа стало известно, что шоу выйдет в эфир этой осенью.