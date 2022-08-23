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23 августа, 2022
 
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СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину

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Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Топольский проживает в США
Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Топольский проживает в США
Фото: alexander_topolsky / Instagram

Премьера нового, 12-го, сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ состоится осенью этого года. Об этом сообщается в анонсе, который 22 августа опубликован на YouTube-канале проекта.

"Этой осенью состоится премьера самого романтичного проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти, подарит незабываемые эмоции. Холостяк Алекс Топольский попытается найти ту единственную, которая подарит ему надежду, напомнив, что такое настоящие чувства", – говорится в описании ролика.

Точная дата премьеры не называется.

ВИДЕО
Видео: Холостяк / Холостячка / YouTube
Контекст:

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Главным героем нового сезона стал украинский бизнесмен Александр Топольский, который проживает в Майами (США).

Премьера нового сезона была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за нападения РФ на Украину.

Теги: СТБ, Холостяк, шоу, премьеры, Александр Топольский
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