  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу

Решетник: У меня вообще желание отснять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими Фото: holostyakstb / Instagram

"Мы до войны отсняли проект "Холостяк" в классическом формате – там нет военных, там девушки борются за сердце украинца, который переехал в Америку. И сейчас дилемма. Много кто пишет: "Запускайте, мы ждем". Но много людей говорит, что не время для подобных развлекательных шоу", – рассказал Решетник в разговоре с экс-участницей шоу "Холостячка" на СТБ, певицей Златой Огневич.

Певица в ответ посоветовала показать новый сезон, но быть готовыми к хейту.

"У меня вообще желание отснять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими – участники будут из теробороны, герои ВСУ. И мы обязательно это реализуем", – заявил Решетник.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube

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