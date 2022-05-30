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30 мая, 2022
 
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Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу

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Решетник: У меня вообще желание отснять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими
Решетник: У меня вообще желание отснять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими
Фото: holostyakstb / Instagram

Ведущий шоу "Холостяк" на СТБ Григорий Решетник 28 мая в эфире канала СТБ заявил, что продюсеры проекта отсняли новый сезон этого шоу, но сомневаются, стоит ли его показывать во время войны.

"Мы до войны отсняли проект "Холостяк" в классическом формате – там нет военных, там девушки борются за сердце украинца, который переехал в Америку. И сейчас дилемма. Много кто пишет: "Запускайте, мы ждем". Но много людей говорит, что не время для подобных развлекательных шоу", – рассказал Решетник в разговоре с экс-участницей шоу "Холостячка" на СТБ, певицей Златой Огневич.

Певица в ответ посоветовала показать новый сезон, но быть готовыми к хейту.

"У меня вообще желание отснять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими – участники будут из теробороны, герои ВСУ. И мы обязательно это реализуем", – заявил Решетник.

ВИДЕО
Видео: Телеканал СТБ / YouTube

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Контекст:

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Главным героем нового сезона стал украинский бизнесмен Александр Топольский, который проживает в Майами (США).

Премьера нового сезона была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за нападения РФ на Украину.

Теги: война России против Украины, Холостяк, Григорий Решетник
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