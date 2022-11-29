Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео

Боржемская анонсировала свою программу похудения, к которой предложила присоединиться подписчикам. Она отметила, что благодаря ее программе можно сбросить до семи килограммов.
"Моя программа – это не диета, а образ жизни", – подчеркнула она.
В ролике фитнес-тренер предстала в белом тренировочном костюме, состоящем из лосин и топа.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.