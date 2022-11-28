  "Это просто кайф, так красиво и чувственно". Группа Kadnay выпустила клип на песню "Відпусти". Видео

Группа Kadnay основа в 2012 году Каднаем (справа) и Коляденко (слева). Скриншот: KADNAY / YouTube

Слова и музыку новой композиции написал Филипп Коляденко.

"Это просто кайф, так красиво и чувственно", – оценили видео поклонники.

ВИДЕО

Видео: KADNAY / YouTube