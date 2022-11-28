Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
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"Это просто кайф, так красиво и чувственно". Группа Kadnay выпустила клип на песню "Відпусти". Видео

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Группа Kadnay основа в 2012 году Каднаем (справа) и Коляденко (слева).
Группа Kadnay основа в 2012 году Каднаем (справа) и Коляденко (слева).
Скриншот: KADNAY / YouTube

Украинская группа Kadnay 27 ноября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Відпусти".

Слова и музыку новой композиции написал Филипп Коляденко.

"Это просто кайф, так красиво и чувственно",  оценили видео поклонники.

ВИДЕО
Видео: KADNAY / YouTube
Контекст:

 Kadnay основа в 2012 году Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко.

Теги: музыка, видео, клип, Kadnay
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