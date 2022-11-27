"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром на трассе за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама", – написала артистка.
"Как будто другой человек. Мне нравилась та, что была раньше, – полненькая и такая душевная", – отреагировали подписчики.
"Даже не узнала", – написали в сети.
Ранее певица выглядела вот так.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".
Зарицкая после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг, а в январе 2022 года сообщила, что сбросила уже 30 кг.