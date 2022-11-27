Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2022
 
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"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после

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Зарицкая: А еще я успела покрасить волосы. Сама
Зарицкая: А еще я успела покрасить волосы. Сама
Фото: KAZKA / Facebook

Участница украинской группы Kazka Александра Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Об этом она сообщила в Facebook, разместив новое селфи.

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром на трассе за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама", – написала артистка.

https://www.facebook.com/kazka.band/posts/pfbid02YpGbx3usHqsSykdZS1ddUtrpGPBwqyerQDYNtq9YPDP6tLK2KXqYedKuGFS634tjl

"Как будто другой человек. Мне нравилась та, что была раньше, – полненькая и такая душевная", – отреагировали подписчики.

"Даже не узнала", – написали в сети.

Ранее певица выглядела вот так.

Фото: KAZKA / Facebook
Фото: KAZKA / Facebook

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Зарицкая после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг, а в январе 2022 года сообщила, что сбросила уже 30 кг.

Теги: Kazka, Александра Зарицкая
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