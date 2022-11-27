"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после

Зарицкая: А еще я успела покрасить волосы. Сама Фото: KAZKA / Facebook

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром на трассе за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама", – написала артистка.

"Как будто другой человек. Мне нравилась та, что была раньше, – полненькая и такая душевная", – отреагировали подписчики.

"Даже не узнала", – написали в сети.

Ранее певица выглядела вот так.

Фото: KAZKA / Facebook