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19 октября, 2022
 
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Зарицкая рассказала, что делает в Японии

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Группа Kazka споет украинцам в Японии
Группа Kazka споет украинцам в Японии
Фото: kazka.band / Instagram

Группа Kazka прилетела в Японию. В Instagram солистка Александра Зарицкая рассказала о плотном графике в стране.

"Успели встретиться с вице-премьером и послом Украины в Японии, рассказать о ситуации дома и почувствовать невероятную поддержку", – написала Зарицкая.

Сегодня группа даст концерт с местными музыкантами.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: Украина, Япония, шоу-бизнес, Kazka, Александра Зарицкая
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