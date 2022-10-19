Зарицкая рассказала, что делает в Японии

"Успели встретиться с вице-премьером и послом Украины в Японии, рассказать о ситуации дома и почувствовать невероятную поддержку", – написала Зарицкая.

Сегодня группа даст концерт с местными музыкантами.

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