"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны

Зарицкая: Пару часов тишины позволяют сложить мысли в кучу и понять, что мои тревоги влияют прежде всего на мою работоспособность Фото: kazka.band / Instagram

"Я делаю онлайн-детокс. Пару часов тишины позволяют сложить мысли в кучу и понять, что мои тревоги влияют прежде всего на мою работоспособность. А я должна быть сильной, продолжать делать то, что умею, – написала певица. – Я крашусь. Косметика для меня – стимул, чтобы идти, работать, создавать".

Зарицкая отметила, что во время войны продолжает планировать концерты и съемки клипов.

"Это позволяет мне визуализировать свое будущее и двигаться вперед", – призналась она.

По словам певицы, она также позволяет себе развлечения – играет на приставке.



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