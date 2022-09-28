"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны

"Я делаю онлайн-детокс. Пару часов тишины позволяют сложить мысли в кучу и понять, что мои тревоги влияют прежде всего на мою работоспособность. А я должна быть сильной, продолжать делать то, что умею, – написала певица. – Я крашусь. Косметика для меня – стимул, чтобы идти, работать, создавать".
Зарицкая отметила, что во время войны продолжает планировать концерты и съемки клипов.
"Это позволяет мне визуализировать свое будущее и двигаться вперед", – призналась она.
По словам певицы, она также позволяет себе развлечения – играет на приставке.
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Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".