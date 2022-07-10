"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась

"Руzzня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу. Харьков, держись", – написала артистка.

Она отметила, что администрация соцсети удалила первую публикацию об уничтожении школы российскими оккупантами.

"Я тоже училась в этой гимназии. Не могу и не хочу верить в это. Мы обязательно туда вернемся. Там будет лучшая украинская школа", – сообщила украинская ведущая Василиса Фролова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)