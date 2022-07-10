"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась

"Руzzня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу. Харьков, держись", – написала артистка.
Она отметила, что администрация соцсети удалила первую публикацию об уничтожении школы российскими оккупантами.
"Я тоже училась в этой гимназии. Не могу и не хочу верить в это. Мы обязательно туда вернемся. Там будет лучшая украинская школа", – сообщила украинская ведущая Василиса Фролова.
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Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.