Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2022
 
Новости

"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зарицкая: Руzzня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу
Зарицкая: Руzzня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу
Фото: kazka.band / Insragram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая сообщила в Instagram, что харьковская гимназия, в которой она училась, была уничтожена российскими оккупантами во время ракетного обстрела в ночь на 10 июля.

"Руzzня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу. Харьков, держись", – написала артистка.

Она отметила, что администрация соцсети удалила первую публикацию об уничтожении школы российскими оккупантами.

"Я тоже училась в этой гимназии. Не могу и не хочу верить в это. Мы обязательно туда вернемся. Там будет лучшая украинская школа",  сообщила украинская ведущая Василиса Фролова.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, Александра Зарицкая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео
"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась
"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
Галина ГРИШИНА
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 