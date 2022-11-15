Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом

Зарицкая перестала скрывать роман с Тараненко в октябре 2022 года Фото: kazka.band / Instagram

По словам певицы, она считает себя занудой, которая "не любит рассказывать о личной жизни".

"Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда в моменты счастья мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТікТок. Но в отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь! Может, скоро захочу рассказать больше", – сказала артистка.