Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом

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Зарицкая перестала скрывать роман с Тараненко в октябре 2022 года
Зарицкая перестала скрывать роман с Тараненко в октябре 2022 года
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая 15 ноября в интервью сайту TСН.ua прокомментировала роман с музыкантом и motion-дизайнером украинской группы Hawx Павлом Тараненко.

По словам певицы, она считает себя занудой, которая  "не любит рассказывать о личной жизни".

"Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда в моменты счастья мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТікТок. Но в отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь! Может, скоро захочу рассказать больше",  сказала артистка.

Контекст:

Зарицкая перестала скрывать отношения с Тараненко в октябре 2022 года, опубликовав совместное фото

Во время участия в проекте "Танцы со звездами", осенью 2021 года, Зарицкой приписывали роман с ее партнером, танцовщиком Юрием Мешковым.

Теги: певица, Kazka, Александра Зарицкая
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