"За кожне зруйноване ними життя Бог забере одне або навіть два". Kadnay выпустила клип о войне в Украине. Видео

"Немає жалю і навіть натяку втоми
У тих, хто країну від сук цих боронить.
За кожне зруйноване ними життя
Бог забере одне або навіть два", – поется в песне.
В композиции рассказывается о подвигах защитников Украины: "хто рятує, (...) хто вгамує, хто зніме жилет, щоб дитину прикрити, хто врятує тварину і дасть їй попити, хто собою прикриє від міни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівсили стоїть".
В тексте также использовано стихотворение "Заповіт" украинского поэта Тараса Шевченко:
– Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
В ролике показали результаты ракетных обстрелов россиянами украинских городов, а также украинскую традиционную символику.