"За кожне зруйноване ними життя Бог забере одне або навіть два". Kadnay выпустила клип о войне в Украине. Видео

Kadnay: Немає жалю і навіть натяку втоми у тих, хто країну від сук цих боронить Скриншот: KADNAY / YouTube

"Немає жалю і навіть натяку втоми

У тих, хто країну від сук цих боронить.

За кожне зруйноване ними життя

Бог забере одне або навіть два", – поется в песне.

В композиции рассказывается о подвигах защитников Украины: "хто рятує, (...) хто вгамує, хто зніме жилет, щоб дитину прикрити, хто врятує тварину і дасть їй попити, хто собою прикриє від міни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівсили стоїть".

В тексте также использовано стихотворение "Заповіт" украинского поэта Тараса Шевченко:

– Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

В ролике показали результаты ракетных обстрелов россиянами украинских городов, а также украинскую традиционную символику.