49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео

Клум, пританцовывая, предстала в черном топе, жакете и брюках с вырезами на бедрах.
Модель отметила, что ее одежда была создана итальянским брендом Moschino.
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Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.