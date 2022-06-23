49-летняя Клум разделась в кадре до нижнего белья. Видео

В кадре Клум предстала сидящей на высоком стуле в комнате в белом халате, сбросив который, оказалась в бюстгальтере такого же цвета.

Модель сделала руками движения, напоминающие балетные па. Она сопроводила пост хештегом Heidi Halloween 2022. Вероятно, Клум начала подготовку тематического проекта.

"Итак, это начинается", – подписала она пост.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.