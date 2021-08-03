48-летняя Клум засветила голую грудь на постельных фото с 31-летним мужем

Клум вышла замуж за Каулитца в 2019 году Фото: heidiklum / Instagram

В первой публикации Клум поделилась архивными свадебными снимками, сделанными в день регистрации брака.

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Во втором посте модель разместила новые фото, на которых запечатлена в постели в объятиях полуобнаженного супруга. Клум позирует в кадре в домашней одежде без бюстгальтера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)