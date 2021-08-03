48-летняя Клум засветила голую грудь на постельных фото с 31-летним мужем

В первой публикации Клум поделилась архивными свадебными снимками, сделанными в день регистрации брака.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Во втором посте модель разместила новые фото, на которых запечатлена в постели в объятиях полуобнаженного супруга. Клум позирует в кадре в домашней одежде без бюстгальтера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роман Хайди Клум и Тома Каулитца начался весной 2018 года. Клум старше своего избранника на 16 лет. 3 августа 2019 года пара зарегистрировала брак. Каулитц стал третьим официальным супругом модели. От предыдущих отношений у Клум есть четверо детей.