Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото

Никитюк: А я пока в лифте пофоткаюсь Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк показала на снимке лицо крупным планом. Она позировала с высокой прической, в дубленке, серьгах и колье из желтого металла.

"А я пока в лифте пофоткаюсь", – написала телеведущая.

Фото: lesia_nikituk / Instagram