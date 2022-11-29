Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото

Никитюк показала на снимке лицо крупным планом. Она позировала с высокой прической, в дубленке, серьгах и колье из желтого металла.
"А я пока в лифте пофоткаюсь", – написала телеведущая.
Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".