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29 ноября, 2022
 
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Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото

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Никитюк: А я пока в лифте пофоткаюсь
Никитюк: А я пока в лифте пофоткаюсь
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 28 ноября разместила в Stories Instagram фото, сделанное в лифте.

Никитюк показала на снимке лицо крупным планом. Она позировала с высокой прической, в дубленке, серьгах и колье из желтого металла. 

"А я пока в лифте пофоткаюсь", – написала телеведущая.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, прическа
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