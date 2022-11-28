"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки

"Apple значительно лучше Путина. Apple всегда предупреждает об установке обновлений. А вот путинская пропаганда устанавливает новую версию шизофрении в мозги россиян без всякого предупреждения. Первой показала работу шизофрении в новой версии диктор Ангелина Вовк. Она сообщила, что Хрюша и Степашка едут на фронт", – написал он.

Невзоров отметил, что герои программы "Спокойной ночи, малыши" в ближайшее время примут крещение, получат воинские звания и отправятся на передовую.

"Старушка Вовк сообщила об этом с уверенностью и страстью. Новая версия, как видим, работает", – добавил он.