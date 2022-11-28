"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки

"Apple значительно лучше Путина. Apple всегда предупреждает об установке обновлений. А вот путинская пропаганда устанавливает новую версию шизофрении в мозги россиян без всякого предупреждения. Первой показала работу шизофрении в новой версии диктор Ангелина Вовк. Она сообщила, что Хрюша и Степашка едут на фронт", – написал он.
Невзоров отметил, что герои программы "Спокойной ночи, малыши" в ближайшее время примут крещение, получат воинские звания и отправятся на передовую.
"Старушка Вовк сообщила об этом с уверенностью и страстью. Новая версия, как видим, работает", – добавил он.
Вовк раскритиковали и высмеяли в сети за заявление об отправке на войну Хрюши и Степашки.
Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.