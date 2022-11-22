Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма

"Чем тупее особь, тем лучше у нее в голове свивается гнездышко, в которое фашизм откладывает свои яички. От всех "ликов путинизма" требуется как минимум раз в две недели "ярко заявлять патриотическую позицию". Бузова решила "отработать" таким образом", – написал он.

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.