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22 ноября, 2022
 
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Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма

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Невзоров: Чем тупее особь, тем лучше у нее в голове свивается гнездышко, в которое фашизм откладывает свои яички
Невзоров: Чем тупее особь, тем лучше у нее в голове свивается гнездышко, в которое фашизм откладывает свои яички
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 22 ноября в своем Telegram-канале прокомментировал видео Telegram-канала Shot, на котором российская певица Ольга Бузова называет российского артиста Моргенштерна, уехавшего из России, предателем.

"Чем тупее особь, тем лучше у нее в голове свивается гнездышко, в которое фашизм откладывает свои яички. От всех "ликов путинизма" требуется как минимум раз в две недели "ярко заявлять патриотическую позицию". Бузова решила "отработать" таким образом", – написал он.

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Александр Невзоров, война России против Украины, Ольга Бузова
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