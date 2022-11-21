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21 ноября, 2022
 
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Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением

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Невзоров: К тем, кому оторвало ягодицы, надо отправлять Киркорова и Баскова
Невзоров: К тем, кому оторвало ягодицы, надо отправлять Киркорова и Баскова
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 21 ноября в своем Telegram-канале разместил скриншот статьи, которая была опубликована российским пропагандистским изданием "Экспресс газета", о поддерживающей войну российской певице Вике Цыгановой.

"Раненый десантник без ноги вскочил, услышав песни Цыгановой", – говорится в заголовке публикации. В самой статье речь шла о заявлении певицы, которая утверждала, что российский оккупант смог встать, пока она пела. Артистка известна в РФ песнями под названиями "Русская водка", "Вор", "Балалайка".

Реагируя на пропагандистскую статью, Невзоров заявил, что пример с Цыгановой могли бы брать ее коллеги Николай Баской и Филипп Киркоров, которые также выступили в поддержку российской агрессии против Украины. 

"В российских госпиталях есть и те, кому минами оторвало одну или обе ягодицы. Вот к ним нужно направить Киркорова и Баскова. Как только они запоют, эти утраченные части тела немедленно восстановятся", – написал Невзоров.

Контекст:

Цыганова находится в базе сайта "Миротворец" за поддержку политики президента РФ Владимира Путина.

Артистка выступала во временно аннексированном РФ Крыму и на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.

Теги: Александр Невзоров, Вика Цыганова, война России против Украины, Николай Басков, российские оккупанты
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