Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением

Невзоров: К тем, кому оторвало ягодицы, надо отправлять Киркорова и Баскова Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Раненый десантник без ноги вскочил, услышав песни Цыгановой", – говорится в заголовке публикации. В самой статье речь шла о заявлении певицы, которая утверждала, что российский оккупант смог встать, пока она пела. Артистка известна в РФ песнями под названиями "Русская водка", "Вор", "Балалайка".

Реагируя на пропагандистскую статью, Невзоров заявил, что пример с Цыгановой могли бы брать ее коллеги Николай Баской и Филипп Киркоров, которые также выступили в поддержку российской агрессии против Украины.

"В российских госпиталях есть и те, кому минами оторвало одну или обе ягодицы. Вот к ним нужно направить Киркорова и Баскова. Как только они запоют, эти утраченные части тела немедленно восстановятся", – написал Невзоров.