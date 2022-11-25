"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"

"Вот интересно, а вся эта артистическая шушера, сейчас играющая в "красиво-культурную жизнь", уже сообразила, что теперь является частью террористической корпорации, презираемой и ненавидимой всем миром? До них дошло, что все, кто развлекает и "украшает" путинский фашизм – соучастники глобального преступления? Напомню, что задербаум, яннингс, хефлих, улен и другие артисты, которые обеспечивали "культурную жизнь" гитлеровского рейха, в 46–48 гг. были подвергнуты крайне неприятным процедурам и навсегда списаны отовсюду", – написал он.

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.