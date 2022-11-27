"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой

"Думаю, надо как-то остановить эту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я тоже читала им сказки. Мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из "Спокойной ночи, малыши" и они услышали бы мой голос, я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!" – сказала Вовк.
В сети высмеяли заявление 80-летней пропагандистки.
"Что остановитесь? Русскому фашизму сопротивляться остановитесь?" – отреагировали в Twitter.
Мне кажется, что когда зазвучала бы музыка из Спокойной ночи, малыши, и они услышали бы мой голос, я бы сказала: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь. Что вы делаете? Вы же хорошие.— Игорь Калина (@KalinaPhoenix) November 27, 2022
Ангелина Вовк
Что остановитесь? Русскому фашизму сопротивляться остановитесь?
"Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Дура с возрастом не становится мудрой – она становится старой дурой", – прокомментировали высказывание Волк в сети.
Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Дура с возрастом не становится мудрой - он становится старой дурой.— suleyman65 (@Rauf1615) November 27, 2022
Ангелина Вовк хочет отправиться в зону СВО вместе с Хрюшей и Степашей pic.twitter.com/naeW9Ebp7U
"Она в курсе, что украинцы делают на фронте со свинособаками? Правильно, "Спокойной ночи, малыши. Глазки закрывай, баю-бай", – написали в сети.
Ангелина Вовк хочет поехать на фронт с Хрюшей, Филей и Степашкой.— Шоломеньки були! * (@boombarrage) November 27, 2022
Она в курсе, что украинцы делают на фронте со свинособаками???
Правильно,- «Спокойной ночи, малыши. Глазки закрывай: баю-бай»! * pic.twitter.com/XomHKCFMlf
"Вовк решила привезти в Украину Хрюшу и Степашку. Этими куклами с руками в их задницах она призовет украинскую армию "остановиться". При этом у самой Ангелины в заднице – неизменная рука кремлевского вождя. Уже которого по счету", – отреагировали пользователи Twitter.
Ангелина Вовк решила привезти в Украину Хрюшу и Степашку. Этими куклами с руками в их задницах она призовёт украинскую армию «остановиться».— Pan Doktor (@pan_dok) November 27, 2022
При этом у самой Ангелины в заднице — неизменная рука кремлёвского вождя. Уже которого по счёту.
Вовк – советская и российская телеведущая, родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне (Россия). Стала известна телезрителям по передачам "Спокойной ночи, малыши" и "Песня года".
Вовк поддерживает российскую агрессию против Украины, принимает участие в пропагандистских мероприятиях, организованных Кремлем.