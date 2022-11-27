"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой

"Думаю, надо как-то остановить эту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я тоже читала им сказки. Мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из "Спокойной ночи, малыши" и они услышали бы мой голос, я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!" – сказала Вовк.

В сети высмеяли заявление 80-летней пропагандистки.

"Что остановитесь? Русскому фашизму сопротивляться остановитесь?" – отреагировали в Twitter.

Мне кажется, что когда зазвучала бы музыка из Спокойной ночи, малыши, и они услышали бы мой голос, я бы сказала: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь. Что вы делаете? Вы же хорошие.

Ангелина Вовк



Что остановитесь? Русскому фашизму сопротивляться остановитесь? — Игорь Калина (@KalinaPhoenix) November 27, 2022

"Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Дура с возрастом не становится мудрой – она становится старой дурой", – прокомментировали высказывание Волк в сети.

Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Дура с возрастом не становится мудрой - он становится старой дурой.



Ангелина Вовк хочет отправиться в зону СВО вместе с Хрюшей и Степашей pic.twitter.com/naeW9Ebp7U — suleyman65 (@Rauf1615) November 27, 2022

"Она в курсе, что украинцы делают на фронте со свинособаками? Правильно, "Спокойной ночи, малыши. Глазки закрывай, баю-бай", – написали в сети.

Ангелина Вовк хочет поехать на фронт с Хрюшей, Филей и Степашкой.



Она в курсе, что украинцы делают на фронте со свинособаками???

Правильно,- «Спокойной ночи, малыши. Глазки закрывай: баю-бай»! * pic.twitter.com/XomHKCFMlf — Шоломеньки були! * (@boombarrage) November 27, 2022

"Вовк решила привезти в Украину Хрюшу и Степашку. Этими куклами с руками в их задницах она призовет украинскую армию "остановиться". При этом у самой Ангелины в заднице – неизменная рука кремлевского вождя. Уже которого по счету", – отреагировали пользователи Twitter.

Ангелина Вовк решила привезти в Украину Хрюшу и Степашку. Этими куклами с руками в их задницах она призовёт украинскую армию «остановиться».

При этом у самой Ангелины в заднице — неизменная рука кремлёвского вождя. Уже которого по счёту. — Pan Doktor (@pan_dok) November 27, 2022