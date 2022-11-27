Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2022
 
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"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой

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80-летняя Вовк поддерживает нападение РФ на Украину
80-летняя Вовк поддерживает нападение РФ на Украину
Скриншот: Россия 1 / YouTube

80-летняя российская ведущая Ангелина Вовк, известная по программе "Спокойной ночи, малыши", в интервью российскому пропагандисту Борису Корчевникову, заявила, что намерена вместе со своими соведущими – куклами свиньи Хрюши и зайца Степашки отправиться на фронт, чтобы под музыку из советской передачи просить украинцев остановиться.

"Думаю, надо как-то остановить эту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я тоже читала им сказки. Мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из "Спокойной ночи, малыши" и они услышали бы мой голос, я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!– сказала Вовк.

В сети высмеяли заявление 80-летней пропагандистки.

"Что остановитесь? Русскому фашизму сопротивляться остановитесь?" – отреагировали в Twitter.

"Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Дура с возрастом не становится мудрой – она становится старой дурой", – прокомментировали высказывание Волк в сети.

"Она в курсе, что украинцы делают на фронте со свинособаками? Правильно, "Спокойной ночи, малыши. Глазки закрывай, баю-бай",  написали в сети.

"Вовк решила привезти в Украину Хрюшу и Степашку. Этими куклами с руками в их задницах она призовет украинскую армию "остановиться". При этом у самой Ангелины в заднице  неизменная рука кремлевского вождя. Уже которого по счету", отреагировали пользователи Twitter.

Контекст:

Вовк – советская и российская телеведущая, родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне (Россия). Стала известна телезрителям по передачам "Спокойной ночи, малыши" и "Песня года".

Вовк поддерживает российскую агрессию против Украины, принимает участие в пропагандистских мероприятиях, организованных Кремлем.

Теги: пропаганда, война России против Украины, Ангелина Вовк
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