"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"

Свой пост он написал 24 ноября в Instagram Stories.

"Лучше быть в темноте, холоде и без света, но свободными", – заявил экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украину певицы.

За два дня до этого Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она тогда.