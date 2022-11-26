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26 ноября, 2022
 
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"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак замалчивает войну РФ против Украины
Ани Лорак замалчивает войну РФ против Украины
Фото: anilorak_news_fan / Instagram

Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отреагировал на массированные ракетные удары российских оккупантов по инфраструктурным объектам в Украине.

Свой пост он написал 24 ноября в Instagram Stories. 

"Лучше быть в темноте, холоде и без света, но свободными", – заявил экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украину певицы.

За два дня до этого Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она тогда. 

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу стал известен в Украине как муж украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: Ани Лорак, отключение света, война России против Украины, ракеты, Мурат Налчаджиоглу
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