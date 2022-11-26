"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"

Свой пост он написал 24 ноября в Instagram Stories.
"Лучше быть в темноте, холоде и без света, но свободными", – заявил экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украину певицы.
За два дня до этого Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она тогда.
Налчаджиоглу стал известен в Украине как муж украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".