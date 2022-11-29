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29 ноября, 2022
 
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Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа

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Об отношениях Тигипко и Зиневич стало известно в 2021 году
Об отношениях Тигипко и Зиневич стало известно в 2021 году
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя ресторатор Алла Зиневич 29 ноября в Stories Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена во время прогулки на природе.

"Пока не было температуры, вышла подышать и быстро сняла шапку, чтобы сделать селфи, потому что такой лес!" – написала она.

Зиневич снялась без макияжа. Она предстала в сером пуховике, черном свитере и с кулоном в виде трезубца на шее.

Фото: alla_zinevych_/ Instagram
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, селфи, фото, природа, макияж, жена, Алла Зиневич
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