Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа

"Пока не было температуры, вышла подышать и быстро сняла шапку, чтобы сделать селфи, потому что такой лес!" – написала она.

Зиневич снялась без макияжа. Она предстала в сером пуховике, черном свитере и с кулоном в виде трезубца на шее.

Фото: alla_zinevych_/ Instagram