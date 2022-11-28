Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой

На снимке супруги запечатлены в традиционной украинской одежде: Яма – в льняной сорочке-вышиванке, а его жена – в платье с вышивкой.

Они позировали на фоне мельницы.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.