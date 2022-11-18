Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
Новости

Яма после поста о своей красоте высказался об Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яма проживает в США
Яма проживает в США
Фото: vladyama_official / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Влад Яма 18 ноября разместил в Instagram свое черно-белое фото.

"Мою страну пытаются уничтожить", – написал он.

Хореограф закрыл возможность комментировать пост.

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

16 ноября Яма заявил, что он слишком красивый для работы на радио.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

Теги: США, Украина, война, война России против Украины, Влад Яма, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
40-летняя Мейхер снялась в полный рост в облегающем бедра платье
40-летняя Мейхер снялась в полный рост в облегающем бедра платье
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына Mirror
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 