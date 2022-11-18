Яма после поста о своей красоте высказался об Украине

"Мою страну пытаются уничтожить", – написал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 ноября Яма заявил, что он слишком красивый для работы на радио.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.