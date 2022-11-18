"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией

Яма женился в 2014 году после семи лет отношений Фото: liliya_yama / Instagram

Яма сделала селфи перед зеркалом в гримерке.

"Наконец-то любимая атмосфера", – написала она.





Скриншот: liliya_yama / Instagram

Супруга Ямы также поделилась снимком, на котором запечатлена в полный рост. Для фото она надела кожаный корсет и шорты.

Фото: liliya_yama / Instagram

Еще Яма показала, как ей поправляют прическу.

Фото: liliya_yama / Instagram