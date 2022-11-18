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18 ноября, 2022
 
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"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией

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Яма женился в 2014 году после семи лет отношений
Яма женился в 2014 году после семи лет отношений
Фото: liliya_yama / Instagram

Супруга украинского хореографа и телеведущего Влада Ямы, находящегося в США, блогер Лилиана Яма 18 ноября в Instagram Stories опубликовала снимки, сделанные в фотостудии.

Яма сделала селфи перед зеркалом в гримерке.

"Наконец-то любимая атмосфера", – написала она.


Скриншот: liliya_yama / Instagram

Скриншот: liliya_yama / Instagram

Супруга Ямы также поделилась снимком, на котором запечатлена в полный рост. Для фото она надела кожаный корсет и шорты. 

Фото: liliya_yama / Instagram
Фото: liliya_yama / Instagram

Еще Яма показала, как ей поправляют прическу.

Фото: liliya_yama / Instagram
Фото: liliya_yama / Instagram

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Жена Ямы, отвечая на вопрос, почему ее супруг уехал из Украины и не защищает свой дом, заявила, что это личное дело каждого.

Яма женился на Лилиане в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!"

Теги: США, Украина, селфи, Влад Яма, фото, хореограф, блогер, Лилиана Яма, жена
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