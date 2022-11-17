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17 ноября, 2022
 
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"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе

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Саливанчук: Нашла фото со школы
Саливанчук: Нашла фото со школы
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 17 ноября опубликовала в Instagram Stories свой архивный снимок.

На фото Саливанчук запечатлена в красном платье, со стрижкой каре и челкой.

"Нашла фото со школы. Посмотрите, какая я была смешная. Прическа, платье, а ручки!" – написала актриса.

Фото: salivanchuk.anna / Instagram
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: студия Квартал 95, актриса, фото, Анна Саливанчук
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