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17 ноября, 2022
 
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"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи

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Евдокименко: Эра черного лебедя
Евдокименко: Эра черного лебедя
Фото: iamsofiaeve / Instagram

21-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару, модель и блогер София Евдокименко, 15 ноября разместила в Instagram фото, для которого позировала в черном платье с перьями.

Евдокименко выбрала модель платья с открытыми плечами. Она снялась с распущенными волосами и продемонстрировала в кадре лицо крупным планом.

"Эра черного лебедя", – написала внучка Ротару.

Она отметила локацию – Манхэттен (Нью-Йорк, США).

"Шикарная красавица!" – прокомментировала подписчица kiseliova_lilya.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе.

Теги: София Ротару, платье, София Евдокименко, модель, фото, блогер
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