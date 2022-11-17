"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи

Евдокименко выбрала модель платья с открытыми плечами. Она снялась с распущенными волосами и продемонстрировала в кадре лицо крупным планом.

"Эра черного лебедя", – написала внучка Ротару.

Она отметила локацию – Манхэттен (Нью-Йорк, США).

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"Шикарная красавица!" – прокомментировала подписчица kiseliova_lilya.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе.