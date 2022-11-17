"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне

"Она горит", – написала певица.

На одном из снимков Мадонна крупным планом показала лицо и декольте.





Фото: madonna / Instagram

Еще для одного фото она позировала с разведенными ногами. Мадонна снялась в черном боди с кружевом и чулках.

Фото: madonna / Instagram

"Также горячо", – подписала она снимок, для которого позировала лежа, расставив ноги.

Фото: madonna / Instagram