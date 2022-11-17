"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне

"Она горит", – написала певица.
На одном из снимков Мадонна крупным планом показала лицо и декольте.
Еще для одного фото она позировала с разведенными ногами. Мадонна снялась в черном боди с кружевом и чулках.
"Также горячо", – подписала она снимок, для которого позировала лежа, расставив ноги.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".