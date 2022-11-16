"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком

Саливанчук: Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда гроза закончится, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем! Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук обнародовала цветной и черно-белый вариант фото.

"Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда гроза закончится, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем!!! Умоляю, не ждите окончания войны. Оно точно будет, но сейчас надо наслаждаться жизнью каждую минуту", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

"Секс", – прокомментировал подписчик slavagorobetc10.

"Какая же вы шикарная!" – отметила _ksufffa.