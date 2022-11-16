"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком

Саливанчук обнародовала цветной и черно-белый вариант фото.
"Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда гроза закончится, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем!!! Умоляю, не ждите окончания войны. Оно точно будет, но сейчас надо наслаждаться жизнью каждую минуту", – написала она.
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"Секс", – прокомментировал подписчик slavagorobetc10.
"Какая же вы шикарная!" – отметила _ksufffa.
Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.