Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах

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Мейхер: Самый содержательный ответ в молчании&hellip;
Мейхер: Самый содержательный ответ – в молчании…
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 13 ноября на странице своего именного бренда одежды в Instagram обнародовала фото в красном платье макси-длины.

Мейхер представила модель платья со вставками в виде прозрачной сетки на верхней части ягодиц, на талии и верхней части лифа.

"Самый содержательный ответ – в молчании… Идти дальше, без остановки – самый быстрый путь к достижению цели", – написала она.

"Шикарная", – прокомментировал подписчик evgeniynikolaev915.

"Королева", – написал nemcenkovadim943.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, одежда, ягодицы
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