Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах

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Мадонна: Лиса в сумке
Мадонна: Лиса в сумке
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 14 ноября в Instagram поделилась подборкой снимков, для которых позировала в нижнем белье.

Певица предстала в черных кружевных трусах, корсете и чулках. Она продемонстрировала желтую сумку испанского бренда Balenciaga.

"Лиса в сумке", – написала она.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, белье, трусы, корсет
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