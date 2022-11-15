Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов

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Волочкова: Как я чуть не была сварена в горячем котле. По моей же воле
Волочкова: Как я чуть не была сварена в горячем котле. По моей же воле
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 13 ноября опубликовала в Instagram фото шпагата верхом на купели.

Волочкова заявила, что показала шпагат "по многочисленным просьбам".

"[Шпагат] был исполнен в этот раз над горячим чаном, подогретым на открытом огне", – отметила балерина.

В сети заметили, что Волчкова без трусов. 

"Трусы по случаю сняла иди с фотографом расплачивалась?" – спросила didenko6779.

"В каждом фото – пошлость", – написала elenalu.74.

Также балерина показала свое погружение в горячий котел.

"Как я чуть не была сварена в горячем котле. По моей же воле", – написала она.

"Это пар или перегар?" -- спросила подписчица makselena.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.

Теги: Анастасия Волочкова, погружения, балерина, фото, шпагат, трусы
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