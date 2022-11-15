"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов

Волочкова заявила, что показала шпагат "по многочисленным просьбам".
"[Шпагат] был исполнен в этот раз над горячим чаном, подогретым на открытом огне", – отметила балерина.
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В сети заметили, что Волчкова без трусов.
"Трусы по случаю сняла иди с фотографом расплачивалась?" – спросила didenko6779.
"В каждом фото – пошлость", – написала elenalu.74.
Также балерина показала свое погружение в горячий котел.
"Как я чуть не была сварена в горячем котле. По моей же воле", – написала она.
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"Это пар или перегар?" -- спросила подписчица makselena.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.