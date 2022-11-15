"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов

Волочкова: Как я чуть не была сварена в горячем котле. По моей же воле Фото: volochkova_art / Instagram

Волочкова заявила, что показала шпагат "по многочисленным просьбам".

"[Шпагат] был исполнен в этот раз над горячим чаном, подогретым на открытом огне", – отметила балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

В сети заметили, что Волчкова без трусов.

"Трусы по случаю сняла иди с фотографом расплачивалась?" – спросила didenko6779.

"В каждом фото – пошлость", – написала elenalu.74.

Также балерина показала свое погружение в горячий котел.

"Как я чуть не была сварена в горячем котле. По моей же воле", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Это пар или перегар?" -- спросила подписчица makselena.