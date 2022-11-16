40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото

Мейхер продемонстрировала блузку из прозрачной ткани, с воланом на груди, а джинсы – расклешенные и укороченные. Певица позировала на фоне двери.

Фото: meiherbymeiher / Instagram

Еще на одном снимке она предстала более крупным планом.

Фото: meiherbymeiher / Instagram