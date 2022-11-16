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16 ноября, 2022
 
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40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото

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Мейхер показала одежду собственного бренда
Мейхер показала одежду собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 16 ноября в Stories Instagram своего именного бренда одежды разместила снимки, для которых позировала в джинсах и блузке без рукавов.

Мейхер продемонстрировала блузку из прозрачной ткани, с воланом на груди, а джинсы – расклешенные и укороченные. Певица позировала на фоне двери.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Еще на одном снимке она предстала более крупным планом.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, грудь, одежда
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