Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2022
 
Новости

"Куколка". Сопонару снялась крупным планом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сопонару: Украинское лучшее, и мне очень приятно в этом убеждаться
Сопонару: Украинское – лучшее, и мне очень приятно в этом убеждаться
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 15 ноября в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в жакете цвета кофе с молоком, нюдовом топе и с украшениями из желтого металла в виде цепей.

Актриса снялась крупным планом.

"Какие роскошные у нас мастера в Украине. Эти невероятные украшения созданы Makova. Очень стильно и исполнены безупречно", – отметила она.

Сопонару добавила, что будет рассказывать об украинских дизайнерах.

"Ведь украинское – лучшее, и мне очень приятно в этом убеждаться", – заявила она.

"Куколка", – прокомментировала подписчица irina0182022.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: актриса, фото, Ирина Сопонару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 