"Куколка". Сопонару снялась крупным планом

Сопонару: Украинское – лучшее, и мне очень приятно в этом убеждаться Фото: soponaru / Instagram

Актриса снялась крупным планом.

"Какие роскошные у нас мастера в Украине. Эти невероятные украшения созданы Makova. Очень стильно и исполнены безупречно", – отметила она.

Сопонару добавила, что будет рассказывать об украинских дизайнерах.

"Ведь украинское – лучшее, и мне очень приятно в этом убеждаться", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Куколка", – прокомментировала подписчица irina0182022.