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16 ноября, 2022
 
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"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью

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Цимбалюк: Усатый нянь
Цимбалюк: Усатый нянь
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

32-летний украинский актер Тарас Цимбалюк 15 ноября опубликовал в Instagram снимки, на которых они вместе с восьмилетней моделью Марией Пацкан предстали в образах главных героев фильма "Усатый нянь".

"Усатый нянь", – написал он.

Цимбалюк воплотил роль гувернера девочки. На фото он несет ее вещи, завязывает ей шнурки, разрешает, чтобы она ему делала макияж, примеряет обруч с ушами Минни Маус, надевает платье, 

Автор фотосета – Роман Зубарев.

"Кайф, вам идет доченька", – прокомментировала подписчица valeriia_sherbak.

"Фото зачетные", – отметил __hitlevich__.

Контекст:

У Цимбалюка нет детей. Он был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022 года сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. Развод Цимбалюк и Антоненко пока не оформили.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: актер, модель, фото, Тарас Цимбалюк
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