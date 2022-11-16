"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью

"Усатый нянь", – написал он.

Цимбалюк воплотил роль гувернера девочки. На фото он несет ее вещи, завязывает ей шнурки, разрешает, чтобы она ему делала макияж, примеряет обруч с ушами Минни Маус, надевает платье,

Автор фотосета – Роман Зубарев.

"Кайф, вам идет доченька", – прокомментировала подписчица valeriia_sherbak.

"Фото зачетные", – отметил __hitlevich__.

Контекст:

У Цимбалюка нет детей. Он был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022 года сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. Развод Цимбалюк и Антоненко пока не оформили.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.