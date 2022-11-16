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16 ноября, 2022
 
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"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком

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Волочкова: Я ценитель и фанат банного искусства
Волочкова: Я ценитель и фанат банного искусства
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 15 ноября опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных в бане. В сети обсуждают.

"Я ценитель и фанат банного искусства", – заявила балерина.

На фото рядом с ней запечатлен банщик с длинными светлыми волосами.

"Срамота", – прокомментировала albr1903.

"Настя нашла брата-близнеца", – написала _olechka5_.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото
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