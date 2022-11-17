Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
Новости

"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото

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Кардашян является владелицей нескольких брендов
Кардашян является владелицей нескольких брендов
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 17 ноября разместила в Instagram снимки, для которых снялась в черном и бежевом микрокупальниках.

Кардашян отметила, что это купальники ее бренда SKIMS.

"Порнозвезда, по сути", – отметила подписчица nats_jacs.

"Такая бомба!" – написала oliviapierson.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: купальник, Ким Кардашян, модель, фото
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