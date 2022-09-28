Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2022
 
Новости

"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жена Ямы подчеркнула, что они находятся в безопасности
Жена Ямы подчеркнула, что они находятся в безопасности
Фото: liliya_yama / Instagram

Супруга украинского хореографа и телеведущего Влада Ямы, находящегося в США, блогер Лилиана Яма 28 сентября в Instagram Stories ответила на вопрос подписчиков, почему ее супруг не остался в Украине "защищать свой дом".

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", – заявила она.

Жена хореографа добавила, что благодарна мужу за то, что они находятся в безопасности.

"Мы тоже помогаем на своем фронте", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фото: liliya_yama / Instagram
Фото: liliya_yama / Instagram

Контекст:

Яма женился на Лилиане в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!"

Теги: США, Украина, война, война России против Украины, безопасность, Влад Яма, Танцы со звездами, хореограф, блогер, Лилиана Яма, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
Алеся БАЦМАН
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
Дмитрий ГОРДОН
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент Зеленский или Путин
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 