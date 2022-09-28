"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", – заявила она.
Жена хореографа добавила, что благодарна мужу за то, что они находятся в безопасности.
"Мы тоже помогаем на своем фронте", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Яма женился на Лилиане в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).
Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.
После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!"