"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок

Жена Ямы подчеркнула, что они находятся в безопасности Фото: liliya_yama / Instagram

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", – заявила она.

Жена хореографа добавила, что благодарна мужу за то, что они находятся в безопасности.

"Мы тоже помогаем на своем фронте", – написала она.

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Фото: liliya_yama / Instagram