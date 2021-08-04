Жена Ямы показала свои абрикосы

"Свое", – подписала она фото, на котором запечатлена миска с фруктами.

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".