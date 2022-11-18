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18 ноября, 2022
 
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"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе

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Невзоров: Европа замерзает?
Невзоров: Европа замерзает?
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 17 ноября опубликовал в Instagram ролик, в котором рассказал, страдает ли Европа от нехватки газа.

"Европа замерзает?" – озаглавил он ролик, поставив под сомнение тезис российской пропаганды и опроверг его в своем видео.

Публицист поделился коротким репортажем из кафе. Невзоров отметил, что Европа живет своей обычной жизнью. Он акцентировал внимание на том, что на уличных террасах в кафе стоят газовые обогреватели, а в жилых домах все в порядке с теплом.

Он добавил, что немного поднялись цены, но люди относятся к этому с пониманием.

"Эта капелюшечка, которую нам надо доплачивать, воспринимается как личный вклад в склеп диктатора [президента РФ Владимира] Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма", – заявил Невзоров.

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, Европа, война России против Украины
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