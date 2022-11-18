"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе

"Европа замерзает?" – озаглавил он ролик, поставив под сомнение тезис российской пропаганды и опроверг его в своем видео.

Публицист поделился коротким репортажем из кафе. Невзоров отметил, что Европа живет своей обычной жизнью. Он акцентировал внимание на том, что на уличных террасах в кафе стоят газовые обогреватели, а в жилых домах все в порядке с теплом.

Он добавил, что немного поднялись цены, но люди относятся к этому с пониманием.

"Эта капелюшечка, которую нам надо доплачивать, воспринимается как личный вклад в склеп диктатора [президента РФ Владимира] Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма", – заявил Невзоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

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