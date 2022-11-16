"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы

Невзоров написал, что директор одной из школ в столице РФ – Москве – написала заявление в полицию на десятилетнюю девочку за то, что та не посещала пропагандистские уроки "Разговоры о важном" и разместила на аватарке украинскую символику. После этого девочку отвезли в полицию, а дома у нее провели обыск.

"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, то в школу вызовут представителя ЧВК (частной военной компании. – "ГОРДОН"), который на линейке разобьет ей кувалдой голову. Вам не нравится такая перспектива? Кажется нереальщиной? Но это единственный возможный вектор путинизма. Другого нет", – отметил публицист.

Невзоров подчеркнул, что все диктатуры такого типа развиваются одинаково.

"Тупые и послушные нуждаются в постоянном запугивании. Но человек – тварь привычливая. Страх притупляется. Поэтому уровень ужаса необходимо постоянно повышать", – написал он.