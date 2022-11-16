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16 ноября, 2022
 
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"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы

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Невзоров: Страх притупляется. Поэтому уровень ужаса необходимо постоянно повышать
Невзоров: Страх притупляется. Поэтому уровень ужаса необходимо постоянно повышать
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 16 ноября рассказал в Telegram о проявлении диктатуры президента РФ Владимира Путина в российских школах.

Невзоров написал, что директор одной из школ в столице РФ – Москве – написала заявление в полицию на десятилетнюю девочку за то, что та не посещала пропагандистские уроки "Разговоры о важном" и разместила на аватарке украинскую символику. После этого девочку отвезли в полицию, а дома у нее провели обыск.

"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, то в школу вызовут представителя ЧВК (частной военной компании. – "ГОРДОН"), который на линейке разобьет ей кувалдой голову. Вам не нравится такая перспектива? Кажется нереальщиной? Но это единственный возможный вектор путинизма. Другого нет", – отметил публицист.

Невзоров подчеркнул, что все диктатуры такого типа развиваются одинаково.

"Тупые и послушные нуждаются в постоянном запугивании. Но человек – тварь привычливая. Страх притупляется. Поэтому уровень ужаса необходимо постоянно повышать", – написал он.

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Москва, полиция, диктатура, обыски, ЧВК, школа
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