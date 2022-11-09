"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ

На снимке изображены конфеты в красной обертке с изображением 70-летнего президента РФ Владимира Путина. На фото также присутствует ценник, на котором указано, что 1 кг таких конфет стоит 4950 руб. (порядка 3 тыс. грн). При этом название конфет на ценнике написано через букву "е" во втором слоге.

"Питер окончательно выродился. Теперь даже кондитеры грубо льстят Путину. В Санкт-Петербурге создают конфеты "Путин" с начинкой из водки, чили и имбиря, символизирующие "страстность и харизму" диктатора. Какая, к черту, водка? Какой, к дьяволу, чили? Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши, нафталин и козявки мертвого клоуна.