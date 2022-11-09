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09 ноября, 2022
 
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"Все ждут". Тополя описал вероятный сценарий смерти 70-летнего Путина

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В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть
В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть
Фото: ЕРА

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 8 ноября в Instagram описал вероятный сценарий смерти 70-летнего президента РФ Владимира Путина.

"Луна. Все же ждут. Как было бы хорошо, чтобы Путин подавился. Вот так тупо вдруг виноградинкой или леденцом от горла. Чтобы вдохнул случайно и глубоко так, аж до бронхов. И чтобы синел, синел, а вокруг него бегали и бегали, прием бы Геймлиха делали, по спине били бы, переворачивали вверх ногами. А оно бы ничего не помогало, – написал Тополя.  И вот так бы тупо взял перестал дышать и сдох. И миллионы бы сразу задышали спокойно". 

Контекст:

В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть. Так, в феврале 2022 года полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Теги: Владимир Путин, смерть, война России против Украины, Тарас Тополя
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