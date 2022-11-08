Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир

"Что Верка Сердючка сказала бы Владимиру Путину, если бы имела такую возможность?" – спросили у Данилко во время интервью.

"Я ему это сказал давно – и Сердючка, и Данилко. Мы придумали такие во время войны "оскорблялки от Сердючки". И поет весь зал. Мы говорим: "Путин", а они кричат: "Чтоб ты сдох!" Даже писали, что это у нас некий шаманский обряд. Ну, людям только дай, они придумают все за тебя. Это никакие не обряды, но если это сработает, я буду очень рад, я этого очень хочу. Как и вся Украина, как и весь мир", – сказал артист.