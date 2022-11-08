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08 ноября, 2022
 
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Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир

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Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай"
Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай"
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский актер Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, ждет, как и весь мио, скорой смерти президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью, которое 6 ноября было опубликовано на сайте "ВВС News Україна".

"Что Верка Сердючка сказала бы Владимиру Путину, если бы имела такую возможность?"  – спросили у Данилко во время интервью. 

"Я ему это сказал давно – и Сердючка, и Данилко. Мы придумали такие во время войны "оскорблялки от Сердючки". И поет весь зал. Мы говорим: "Путин", а они кричат: "Чтоб ты сдох!" Даже писали, что это у нас некий шаманский обряд. Ну, людям только дай, они придумают все за тебя. Это никакие не обряды, но если это сработает, я буду очень рад, я этого очень хочу. Как и вся Украина, как и весь мир", – сказал артист. 

Контекст:

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской деятельностью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".

Теги: Владимир Путин, Андрей Данилко, война России против Украины, Верка Сердючка
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