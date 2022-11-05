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05 ноября, 2022
 
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Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине

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Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году за &pound;74 тыс.
Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году за £74 тыс.
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский певец Андрей Данилко продал на аукционе Sothebyʼs свой Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, который ранее принадлежал лидеру британской группы Queen Фредди Меркьюри, за 11 млн грн. Об этом 5 ноября сообщается на странице артиста в Instagram.

Вырученные от продажи раритетного автомобиля деньги Данилко будут переданы для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

"Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка нашей клиники и существенный вклад в веру в светлых людей", – прокомментировали благотворительный взнос Данилко представители клиники в Instagram.

Контекст:

Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в английском Бирмингеме, заплатив за него £74 тыс.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года – автомобиль, на котором лидер группы Queen ездил практически до своей смерти (до ноября 1991 года). На торги раритет выставила сестра звезды.

Теги: Queen, аукцион, строительство, реабилитация, Андрей Данилко, Фредди Меркьюри, Sothebyʼs
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