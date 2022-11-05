Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине

Вырученные от продажи раритетного автомобиля деньги Данилко будут переданы для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

"Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка нашей клиники и существенный вклад в веру в светлых людей", – прокомментировали благотворительный взнос Данилко представители клиники в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Данилко купил автомобиль Фредди Меркьюри в 2013 году на аукционе в английском Бирмингеме, заплатив за него £74 тыс.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года – автомобиль, на котором лидер группы Queen ездил практически до своей смерти (до ноября 1991 года). На торги раритет выставила сестра звезды.