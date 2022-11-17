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17 ноября, 2022
 
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Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror

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Мэй Маск считает Илона гением
Мэй Маск считает Илона гением
Фото: mayemusk / Instagram

74-летняя мать Илона Маска Мэй призвала людей быть добрее к ее "гениальному сыну" и "перестать быть злыми" на фоне его первых шагов в качестве собственника Twitter. Об этом 17 ноября пишет Mirror.

Неожиданные увольнения и изменения в работе Twitter сделали Илона Маска одной из самых критикуемых персон в мире. А все из-за масштабных и некрасивых увольнений сотрудников в Twitter, пишет издание. Маска также не любят и в созданных им компаниях, подтвердила мать миллиардера.

Но все же встала на защиту сына. В интервью BBC мать бизнесмена рассказала, что с детства Илона знала: тот станет гением.

"Я рада сообщить, что SpaceX и Tesla находятся в руках моего блестящего сына, гениального сына. И хотя мы восхищаемся им, мы не хотим быть им, потому что в этих компаниях его очень ненавидят", – рассказала она.

Мэй Маск раскритиковала онлайн-критиков своего "гениального" сына и закончила интервью просьбой к людям, особенно к представителям СМИ, "перестать быть с ним злыми", пишет Mirror.

Контекст:

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом и читает лекции о здоровом питании.

Она мать троих детей, самым известным из которых стал изобретатель Илон Маск.

Теги: США, Twitter, SpaceX, Tesla, Илон Маск, Мэй Маск
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