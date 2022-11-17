Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror

Неожиданные увольнения и изменения в работе Twitter сделали Илона Маска одной из самых критикуемых персон в мире. А все из-за масштабных и некрасивых увольнений сотрудников в Twitter, пишет издание. Маска также не любят и в созданных им компаниях, подтвердила мать миллиардера.

Но все же встала на защиту сына. В интервью BBC мать бизнесмена рассказала, что с детства Илона знала: тот станет гением.

"Я рада сообщить, что SpaceX и Tesla находятся в руках моего блестящего сына, гениального сына. И хотя мы восхищаемся им, мы не хотим быть им, потому что в этих компаниях его очень ненавидят", – рассказала она.

Мэй Маск раскритиковала онлайн-критиков своего "гениального" сына и закончила интервью просьбой к людям, особенно к представителям СМИ, "перестать быть с ним злыми", пишет Mirror.